Умерла филолог Аза Тахо-Годи — хранительница наследия философа Лосева

8 сентября 2025 года на 103-м году жизни скончалась выдающаяся филолог, доктор наук и профессор Аза Алибековна Тахо-Годи — известный ученый и хранительница наследия философа Алексея Лосева. Родилась в Махачкале в 1922 году, она прошла сложный жизненный путь, связанный с репрессиями в семье, и посвятила свою жизнь изучению классической филологии и античной литературы. Об этом пишет «МК Дагестан».
Аза Тахо-Годи защитила кандидатскую и докторскую диссертации, преподавала в ведущих вузах Москвы и Киева, более 35 лет возглавляла кафедру классической филологии МГУ. Она автор более 800 научных работ, включая учебники и монографии по античной литературе и философии, а также биографию Алексея Лосева. С 1997 года была членом Русского ПЕН-центра.
Её научное наследие продолжает влиять на филологию и гуманитарные науки в России и за рубежом.