Умерла филолог Аза Тахо-Годи — хранительница наследия философа Лосева

8 сентября 2025 года на 103-м году жизни скончалась выдающаяся филолог, доктор наук и профессор Аза Алибековна Тахо-Годи — известный ученый и хранительница наследия философа Алексея Лосева. Родилась в Махачкале в 1922 году, она прошла сложный жизненный путь, связанный с репрессиями в семье, и посвятила свою жизнь изучению классической филологии и античной литературы. Об этом пишет «МК Дагестан».