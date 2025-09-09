Трамп: в смерти беженки с Украины в США виноваты демократы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в убийстве украинской беженки в Северной Каролине, он заявил, что её кровь «на руках» демократов.
«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь её кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, в том числе бывшего опозоренного губернатора и “желающего стать сенатором” Роя Купера», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, обвиняемый в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой является «настоящим преступником», которого задерживали не менее 14 раз, но затем отпускали.
Об убийстве беженки стало известно в субботу, мужчина сидел в метро позади погибшей, а затем три раза ударил её в шею ножом. 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего арестовали.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео убийства украинской беженки в Соединённых Штатах.