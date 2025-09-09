Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: в смерти беженки с Украины в США виноваты демократы

Трамп уточнил, что демократы не хотят сажать в тюрьму «плохих людей».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в убийстве украинской беженки в Северной Каролине, он заявил, что её кровь «на руках» демократов.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь её кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, в том числе бывшего опозоренного губернатора и “желающего стать сенатором” Роя Купера», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, обвиняемый в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой является «настоящим преступником», которого задерживали не менее 14 раз, но затем отпускали.

Об убийстве беженки стало известно в субботу, мужчина сидел в метро позади погибшей, а затем три раза ударил её в шею ножом. 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего арестовали.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео убийства украинской беженки в Соединённых Штатах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше