Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции подозреваемого в подрыве Северных потоков украинца

Ожидается, что сам Кузнецов, как и на предыдущих слушаниях, не будет присутствовать в зале суда лично. По информации его адвоката Николы Канестрини, обвиняемый содержится в переполненной тюрьме строгого режима в Римини. В связи с тем, что итальянские правоохранительные органы классифицировали его как «террориста», он может участвовать в процессе только посредством видеоконференцсвязи.