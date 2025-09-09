Сборная Италия обыграла Израиль в матче отбора ЧМ-2026 с девятью голами

В составе победителей дублем отметился Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), а также по голу забили Маттео Политано (59), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1). У Израиля голы на свой счёт записал Дор Перец (52-я и 90-я минуты).
После этой победы сборная Италии с девятью очками вышла на второе место в группе I, уступая норвежцам (12 очков). В следующем туре итальянцам предстоит игра с Эстонией, а израильтяне встретятся с лидером группы — Норвегией.
Ранее Life.ru писал о победе сборной Испании, которая разгромила команду Турции со счётом 6:0. В другом матче группы Е Грузия обыграла Болгарию (3:0).