Сборная Италия обыграла Израиль в матче отбора ЧМ-2026 с девятью голами

Сборная Италии одержала победу над командой Израиля со счётом 5:4 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который прошёл на нейтральном поле в венгерском Дебрецене. Игра превратилась в голевой марафон с двумя автоголами итальянцев: на 16-й минуте Мануэль Локателли, а на 87-й минуте Алессандро Бастони отправили мячи в свои ворота.