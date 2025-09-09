Почему все без ума от Вани Дмитриенко? Как пацан из Красноярска с «Золотым граммофоном» рвёт чарты

Однако настоящая страсть разгорелась между Ваней и блогершей Сашей Айс. Их история была яркой и запоминающейся: певец добился её расположения, несмотря на то что Саша имела отношения с другим молодым человеком. Влюблённые часто делились своими совместными моментами в социальных сетях. Первое расставание случилось после того, как Ваня был замечен с Камиллой Валиевой, главной героиней его клипа, что Саша восприняла как измену и объявила о разрыве. Иван смог выпросить прощение и сохранить отношения, но снова они продлились недолго — в 2024 году пара всё же рассталась окончательно.