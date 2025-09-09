ЕС под давлением: украинские беженцы бьют рекорды обращений

Европейское агентство по вопросам убежища зафиксировало значительный рост обращений за защитой от граждан Украины: показатели первого полугодия 2025 года стали наивысшими за весь период наблюдений с 2023 года.
«Украинцы (около 16 тысяч человек) продолжают подавать все больше заявлений о предоставлении убежища, их число также выросло на 29%», — передает агентство.
Ведомство отмечает значительную положительную динамику: если в январе-июне 2023 года было зарегистрировано 7,1 тысячи прошений от украинцев, то через год — уже 12,1 тысячи, а в 2025 году показатель достиг 15,7 тысячи.
Как отмечает EUAA, Франция (49%) и Польша (32%) являются основными странами назначения для украинских беженцев, в то время как на все остальные государства ЕС приходится менее 5% от общего числа прошений об убежище.
Напомним, что в августе немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступила за отмену пособий украинским беженцам.