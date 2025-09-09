Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС под давлением: украинские беженцы бьют рекорды обращений

В ЕС за полгода выросло число прошений об убежище от украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Европейское агентство по вопросам убежища зафиксировало значительный рост обращений за защитой от граждан Украины: показатели первого полугодия 2025 года стали наивысшими за весь период наблюдений с 2023 года.

«Украинцы (около 16 тысяч человек) продолжают подавать все больше заявлений о предоставлении убежища, их число также выросло на 29%», — передает агентство.

Ведомство отмечает значительную положительную динамику: если в январе-июне 2023 года было зарегистрировано 7,1 тысячи прошений от украинцев, то через год — уже 12,1 тысячи, а в 2025 году показатель достиг 15,7 тысячи.

Как отмечает EUAA, Франция (49%) и Польша (32%) являются основными странами назначения для украинских беженцев, в то время как на все остальные государства ЕС приходится менее 5% от общего числа прошений об убежище.

Напомним, что в августе немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступила за отмену пособий украинским беженцам.