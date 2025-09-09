Ричмонд
В России за неделю у 11,5 тыс человек нашли коронавирус

За последнюю неделю в России выявлено 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости COVID-19 остается на низком уровне, несмотря на распространение других сезонных инфекций, сообщает в пресс-служба Роспотребнадзора.

За последнюю неделю в России выявлено 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости COVID-19 остается на низком уровне, несмотря на распространение других сезонных инфекций, сообщает в пресс-служба Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости коронавирусом остается низким. Во всех регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа», — передает «Коммерсант». Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что динамика по коронавирусу не вызывает опасений и ситуация находится под контролем специалистов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Петербурге зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,3%

В июле Роспотребнадзор сообщил о появлении нового штамма коронавируса XFG (Stratus, Стратус). По состоянию на 23 июля в России было выявлено 114 случаев заражения этим вариантом, причем большинство заболевших проживают в Москве. По данным специалистов, штамм XFG вызывает преимущественно легкие симптомы: температуру до 38 градусов, боль в горле, насморк и осиплость голоса.