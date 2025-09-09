В России за неделю у 11,5 тыс человек нашли коронавирус

В июле Роспотребнадзор сообщил о появлении нового штамма коронавируса XFG (Stratus, Стратус). По состоянию на 23 июля в России было выявлено 114 случаев заражения этим вариантом, причем большинство заболевших проживают в Москве. По данным специалистов, штамм XFG вызывает преимущественно легкие симптомы: температуру до 38 градусов, боль в горле, насморк и осиплость голоса.