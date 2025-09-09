Ричмонд
Учитель 16 лет не появлялся на работе и получал зарплату

В Германии преподаватель профессионального колледжа в Везеле за 16 лет ни дня не провела на работе. Все это время она находилась на больничном и получала полную зарплату, сообщает Oddity Central.

Педагог ежемесячно получала более 6 тысяч евро с 2009 года. За 16 лет, которые она «закрывала» больничными листами, немка получила в общей сложности порядка 1 миллиона евро.

Новое руководство попросило свою сотрудницу пройти медосвидетельствование. Но педагог подала иск на работодателя. Суд отклонил ее требования и взыскал всего , 5 тысяч евро в виде судебных издержек.

В суде назвали сложившуюся ситуацию «поистине постижимой», а предприимчивую учительницу — основательницей медицинского стартапа. По законам Германии, педагоги приравнены к госслужащим. Поэтому им выплачивается полная зарплата при нахождении на больничном. Причем он может быть неограниченным. Но суд счел данное поведение учителя нарушением правил.

