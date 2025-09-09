С 1 октября вступают в силу новые условия аренды квартир. К чему должны быть готовы наниматели

— С началом осени 2025 года рынок аренды в России демонстрирует заметное оживление. В крупных мегаполисах спрос на жильё резко вырос, что привело к росту цен на 4−6% уже к сентябрю. В Москве, где осенью традиционно усиливается деловая и учебная активность, аренда может подорожать на 15−20%. Особенно это касается сегментов эконом- и комфорт-класса: однокомнатные квартиры, которые в августе сдавались по 65 000 рублей в месяц, уже к октябрю могут стоить 70 000 — 80 000 рублей, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.