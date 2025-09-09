Ричмонд
Rheinmetall передаст Киеву мобильные системы для борьбы с БПЛА

ФРГ передаст Украине системы для борьбы с дронами до конца года.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Украина станет получателем мобильных артиллерийских систем Skyranger, созданных немецким оборонным концерном Rheinmetall. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Армин Паппергер в беседе с телеканалом ZDF.

«На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов», — сообщил Паппергер.

Паппергер акцентировал, что первые поставки систем Украине начнутся уже в этом году. Отметив текущие производственные мощности — 70−100 башен в год, он анонсировал планы по увеличению выпуска до 200 единиц и пояснил, что бундесвер не использует данное вооружение.

Напомним, что за 2024 год Германия передала Украине оружия на рекордные €12,8 млн.

