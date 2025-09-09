Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав хочет ввести максимальный показатель на плесень в жилье в Беларуси

В Беларуси плесень в воздухе квартир и домов будет взята под контроль.

Источник: Комсомольская правда

Гигиенические нормативы могут быть дополнены лимитом на плесень в квартирах и домах белорусов. Предельно допустимое значение, когда содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений безопасно, содержится в проекте постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Этот гигиенический норматив устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к допустимому значению содержания плесени в воздухе квартир и домов при отсутствии видимых поражений плесневыми грибами внутренних поверхностей помещений.

Так, количество плесневых грибов в воздухе квартир и домов будет исследоваться трижды с интервалом в месяц. По замерам определится и средний показатель.

«Допустимое значение показателя безопасности содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений должен составлять не более 800 КОЕ/м3», — говорится в проекте документа.

КОЕ — это колониеобразующие единицы на кубический метр, единица измерения, которая используется для определения количества жизнеспособных микроорганизмов, в том числе бактерий, грибов, в воздухе.

Норма по плесени в воздухе жилых помещений заложена в проекте постановления Совмина. До 12 сентября на Правовом форуме Беларуси проходит общественное обсуждение документа, которое инициировал Минздрав.

Кстати, Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами.

Мы писали, что Ирина Абельская рассказала об итогах работы мониторинговой группы системы здравоохранения Беларуси за 2,5 года.

А еще главврач лечкомиссии Ирина Абельская сказала, что высокотехнологичные операции на сердце и сосудах в лечкомиссии для жителей Беларуси проводят бесплатно.