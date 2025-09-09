Минздрав хочет ввести максимальный показатель на плесень в жилье в Беларуси

Гигиенические нормативы могут быть дополнены лимитом на плесень в квартирах и домах белорусов. Предельно допустимое значение, когда содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений безопасно, содержится в проекте постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».