Минздрав хочет ввести максимальный показатель на плесень в жилье в Беларуси

Гигиенические нормативы могут быть дополнены лимитом на плесень в квартирах и домах белорусов. Предельно допустимое значение, когда содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений безопасно, содержится в проекте постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
Этот гигиенический норматив устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к допустимому значению содержания плесени в воздухе квартир и домов при отсутствии видимых поражений плесневыми грибами внутренних поверхностей помещений.
Так, количество плесневых грибов в воздухе квартир и домов будет исследоваться трижды с интервалом в месяц. По замерам определится и средний показатель.
«Допустимое значение показателя безопасности содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений должен составлять не более 800 КОЕ/м3», — говорится в проекте документа.
КОЕ — это колониеобразующие единицы на кубический метр, единица измерения, которая используется для определения количества жизнеспособных микроорганизмов, в том числе бактерий, грибов, в воздухе.
Норма по плесени в воздухе жилых помещений заложена в проекте постановления Совмина. До 12 сентября на Правовом форуме Беларуси проходит общественное обсуждение документа, которое инициировал Минздрав.
