«Я чувствую его защиту свыше». Белоруска Арина Соболенко после победы на US Open вспомнила об умершем отце

— Когда он умер, я чувствовала себя очень подавленной. Это было тяжелое время для меня и моей семьи. Но в тот момент я решила использовать его как мотивацию, чтобы вписать имя нашей семьи в историю. Знаю, что он… Я хочу верить, что чувствую его защиту свыше, и знаю, что он стал моей силой. Это очень много значит, — цитирует Арину Puntodebreak.