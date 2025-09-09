«Я чувствую его защиту свыше». Белоруска Арина Соболенко после победы на US Open вспомнила об умершем отце

Белорусская тенниска Арина Соболенко после победы на US Open-2025 рассказала, как память об отце стимулирует ее на новые победы.
Во время общения с журналистами в Нью-Йорке, Арину спросили о ее отце.
— Когда он умер, я чувствовала себя очень подавленной. Это было тяжелое время для меня и моей семьи. Но в тот момент я решила использовать его как мотивацию, чтобы вписать имя нашей семьи в историю. Знаю, что он… Я хочу верить, что чувствую его защиту свыше, и знаю, что он стал моей силой. Это очень много значит, — цитирует Арину Puntodebreak.
Напомним, что отец теннисистки — Сергей Соболенко — умер в 2019 году, когда карьера его дочери была на подъеме. Именно благодаря отцу Арина стала заниматься теннисом. Она вспоминала, что папа говорил ей быть мудрой в жизни, а в теннис играть так, как она чувствует.
