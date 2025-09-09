Ричмонд
СВО может завершиться к концу 2026 года, заявляет депутат в Новосибирске

Депутат горсовета Ростислав Антонов предположил, что специальные военные операции в России продлятся до конца 2026 года, при этом новых волн мобилизации не ожидается.

По словам Ростислава Антонова, в 2025 году завершения СВО ждать не стоит.

«Перед Вооружёнными силами РФ ещё стоят крупные задачи. Я считаю, что к концу 2026 года СВО может закончиться, после чего начнётся постепенная демобилизация бойцов», — рассказал депутат в интервью Сиб.фм.

Антонов подчеркнул, что новой всеобщей мобилизации или второй волны частичной мобилизации в России не планируется. Любые неподтверждённые сведения об этом, по его словам, распространяются с Запада, а российские власти призывают не поддаваться слухам. Все задачи СВО государство намерено решать за счёт контрактников.