СВО может завершиться к концу 2026 года, заявляет депутат в Новосибирске

Антонов подчеркнул, что новой всеобщей мобилизации или второй волны частичной мобилизации в России не планируется. Любые неподтверждённые сведения об этом, по его словам, распространяются с Запада, а российские власти призывают не поддаваться слухам. Все задачи СВО государство намерено решать за счёт контрактников.