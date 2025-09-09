В США объявили сбор на адвоката для убийцы 23-летней беженки с Украины

О трагедии стало известно 8 сентября. 22 августа Ирина Заруцкая села в вагон метро в районе Саут-Энд города Шарлотт, заняв место перед Декарлосом Брауном — младшим. Спустя четыре минуты мужчина достал раскладной нож и три раза ударил девушку в шею. В результате она умерла на месте. Во время нападения мужчина порезал себе руку и еще несколько минут ходил по вагону поезда, разбрызгивая кровь.