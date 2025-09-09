В США объявили сбор на адвоката для убийцы 23-летней беженки с Украины

В Соединенных Штатах на платформе GoFundMe объявили сбор денег на адвоката для 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Об этом сообщило издание New York Post.
Организаторы выступили в защиту убийцы, заявив, что он «не несет полной ответственности за свои действия», а пожертвования помогут «бороться с расизмом и предвзятостью».
Сбор позже удалили после массового возмущения пользователей. Платформа сообщила, что все доноры получили возврат, сказано в статье.
Ранее мэра города, где произошла трагедия, Ви Лайлз призвала отнестись к убийце с состраданием.
Напомним, Браун, бездомный, который имеет более 10 судимостей с 2014 года.
Семье убитой украинской беженки выразил соболезнования президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
О трагедии стало известно 8 сентября. 22 августа Ирина Заруцкая села в вагон метро в районе Саут-Энд города Шарлотт, заняв место перед Декарлосом Брауном — младшим. Спустя четыре минуты мужчина достал раскладной нож и три раза ударил девушку в шею. В результате она умерла на месте. Во время нападения мужчина порезал себе руку и еще несколько минут ходил по вагону поезда, разбрызгивая кровь.