Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объявили сбор на адвоката для убийцы 23-летней беженки с Украины

В Соединенных Штатах на платформе GoFundMe объявили сбор денег на адвоката для 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Об этом сообщило издание New York Post.

В Соединенных Штатах на платформе GoFundMe объявили сбор денег на адвоката для 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Об этом сообщило издание New York Post.

Организаторы выступили в защиту убийцы, заявив, что он «не несет полной ответственности за свои действия», а пожертвования помогут «бороться с расизмом и предвзятостью».

Сбор позже удалили после массового возмущения пользователей. Платформа сообщила, что все доноры получили возврат, сказано в статье.

Ранее мэра города, где произошла трагедия, Ви Лайлз призвала отнестись к убийце с состраданием.

Напомним, Браун, бездомный, который имеет более 10 судимостей с 2014 года.

Семье убитой украинской беженки выразил соболезнования президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

О трагедии стало известно 8 сентября. 22 августа Ирина Заруцкая села в вагон метро в районе Саут-Энд города Шарлотт, заняв место перед Декарлосом Брауном — младшим. Спустя четыре минуты мужчина достал раскладной нож и три раза ударил девушку в шею. В результате она умерла на месте. Во время нападения мужчина порезал себе руку и еще несколько минут ходил по вагону поезда, разбрызгивая кровь.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше