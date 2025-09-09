Ричмонд
Транспортный космический грузовой корабль затопят в Тихом океане

Космический корабль Прогресс МС-30 покинет МКС и будет затоплен в океане.

Источник: Комсомольская правда

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» вскоре покинет МКС. На его место запустят другое судно. Корабль «МС-30» будет затоплен в Тихом океане. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В ведомстве поделились планами по выводу «Прогресса МС-30». Космический корабль отстыкуется от модуля «Звезда», а затем начнет сход с орбиты МКС. Часть грузового судна сгорит в слоях атмосферы. Некоторые из элементов затонут в южной части Тихого океана.

В Роскосмосе уточнили, что космический борт прибыл к МКС 3 марта. С его помощью было доставлено 2,6 тонны грузов. В том числе, одежда, провизия и скафандр для выхода в открытый космос. На место «Прогресса МС-30», как отмечается, пристыкуется корабль «Прогресс МС-32».

На этой неделе, 11 сентября, с Байконура запустят ракету «Союз» самарского производства. Тогда к МКС отправится корабль «Прогресс МС-32».