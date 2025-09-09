Транспортный космический грузовой корабль затопят в Тихом океане

В Роскосмосе уточнили, что космический борт прибыл к МКС 3 марта. С его помощью было доставлено 2,6 тонны грузов. В том числе, одежда, провизия и скафандр для выхода в открытый космос. На место «Прогресса МС-30», как отмечается, пристыкуется корабль «Прогресс МС-32».