Россияне массово стали обращаться к психологам за последние месяцы

К сентябрю 2025 года спрос на услуги психологов вырос почти в четыре раза по сравнению с июлем. Обычно такое увеличение фиксируется только к октябрю-ноябрю, пояснила клинический директор сервиса Alter Анастасия Черткова. В свою очередь, в аналитической компании RNC Pharma сообщили, что с июля интерес к антидепрессантам вырос на 27,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Всего с начала 2025 года в России было продано почти 13 миллионов упаковок антидепрессантов на сумму более 10 миллиардов рублей — это на 36% больше, чем годом ранее.