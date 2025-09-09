Кулинарный фестиваль «Кухня-на-Амуре» впервые прошел в Хабаровске

Фестиваль открыл мэр Хабаровска Сергей Кравчук. По его словам, «Кухня-на-Амуре» станет мощным стимулом для развития гастрономического туризма в регионе. В конкурсе приняли участие 10 команд поваров из разных стран. Победителем стал повар из китайского города Фуюань У Канъи. Он работает в ресторане отеля «Пэнчэн».