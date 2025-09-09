Кулинарный фестиваль «Кухня-на-Амуре» впервые прошел в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги первого международного кулинарного фестиваля «Кухня-на-Амуре». В течение нескольких дней участники представляли блюда из национальных продуктов, а жители города смогли попробовать редкие угощения и напитки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Фестиваль открыл мэр Хабаровска Сергей Кравчук. По его словам, «Кухня-на-Амуре» станет мощным стимулом для развития гастрономического туризма в регионе. В конкурсе приняли участие 10 команд поваров из разных стран. Победителем стал повар из китайского города Фуюань У Канъи. Он работает в ресторане отеля «Пэнчэн».
«Хочу выразить огромную благодарность за возможность стать частью этого фестиваля. В дальневосточной кухне много уникальных продуктов и вкусов, которые меня вдохновляют. Хабаровск — прекрасный город, особенно понравилась набережная Амура», — сказал У Канъи.
Фестиваль планируют сделать ежегодным. Площадки будут работать по обе стороны Амура, объединяя Россию и Китай.