Россиянка выиграла дело о дискриминации по национальному признаку в США

По словам Муслимовой, в феврале 2023 года она обратилась в один из местных салонов, но сотрудница-украинка отказалась обслуживать её только из-за того, что она из России. Женщина сама подала иск, не прибегая к услугам адвокатов. Дело рассматривала Комиссия по правам человека штата Иллинойс.
Судья Дженнифер Нолен признала, что Муслимова столкнулась с «дискриминационным поведением, злым умыслом и русофобией». В решении указано, что компенсация в 20 тысяч долларов «разумно необходима для возмещения душевных страданий заявительницы». Муслимова считает это решение важной победой для всей российской диаспоры в США.
«Многие сталкиваются с подобным, но не подают в суд, думая, что выиграть невозможно. Но если человек хочет, он сможет защитить себя», — подчеркнула она.
Ранее Life.ru писал, что спикер МИД России Мария Захарова выразила недовольство реакцией ООН на притеснения русскоговорящих в Прибалтике. Комитет по правам человека не смог объективно оценить ситуацию в Латвии, где власти страны уверяли, что соблюдают Международный пакт о гражданских и политических правах.