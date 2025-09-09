Россиянка выиграла дело о дискриминации по национальному признаку в США

По словам Муслимовой, в феврале 2023 года она обратилась в один из местных салонов, но сотрудница-украинка отказалась обслуживать её только из-за того, что она из России. Женщина сама подала иск, не прибегая к услугам адвокатов. Дело рассматривала Комиссия по правам человека штата Иллинойс.