Во Владивостоке на неделе пройдут отключения воды

Во дальневосточной столице на этой неделе запланированы временные отключения воды в связи с аварийными ремонтными работами. Это следует из графика, опубликованного на сайте ресурсоснабжающей организации «Приморский водоканал».

Источник: Freepik

Так, во вторник, 9 сентября, с 9:00 до 17:00 отключения ожидаются на Светланской, 35−39в; Уборевича, 6, а до 18:00 — на Комсомольской, 25б; Океанском проспекте, 66; Северо-суйфунской, 24, 26а.

В четверг, 11 сентября, с 9:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам: Борисенко, 60−70а; Монтажная, 1−7; Новожилова, 5, 8, 12, 14; 2-я Строительная, 7−27, 20; 3-я Строительная.

Напомним, что следить за изменениями в графике отключений можно на сайте «Приморского водоканала». Кроме плановых отключений там оперативно отражаются приостановки водоснабжения, связанные с авариями на сетях.