Во Владивостоке на неделе пройдут отключения воды

Так, во вторник, 9 сентября, с 9:00 до 17:00 отключения ожидаются на Светланской, 35−39в; Уборевича, 6, а до 18:00 — на Комсомольской, 25б; Океанском проспекте, 66; Северо-суйфунской, 24, 26а.
В четверг, 11 сентября, с 9:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам: Борисенко, 60−70а; Монтажная, 1−7; Новожилова, 5, 8, 12, 14; 2-я Строительная, 7−27, 20; 3-я Строительная.
Напомним, что следить за изменениями в графике отключений можно на сайте «Приморского водоканала». Кроме плановых отключений там оперативно отражаются приостановки водоснабжения, связанные с авариями на сетях.