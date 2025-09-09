В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Воздушная гавань Тамбова временно прекратила работу. Такие ограничения на аэропорт наложили в ночь на 9 сентября. Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ограничительные меры действуют с 01:00 по Москве. Остальные аэропорты, как уточняется, работают в стандартном режиме. Ранее работу временно прекращала воздушная гавань Саратова. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредили в Росавиации.
Ранее в связи с регулярными попытками ВСУ нанести удары по Самарской области в регионе приняли ряд мер безопасности. Так, жители не могут снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО, атаки БПЛА и последствий.