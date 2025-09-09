Ричмонд
НАСА выпустит годовую симуляцию жизни на Марсе: команда окунется в проблемы астронавтов

В НАСА сообщили о запуске симуляции жизни астронавтов на Марсе.

Источник: Комсомольская правда

Американцы продемонстрируют жизнь астронавтов на Марсе. Команда НАСА вскоре запустит соответствующий проект. Его реализуют с использованием моделей и макетов, напечатанных на 3D-принтере. Об этом сказано на сайте НАСА.

Как сказано в материале, проект стартует в октябре. В нем поучаствуют четыре волонтера, которые столкнутся с трудностями, поджидающими астронавтов на Марсе.

Например, команда будет выращивать овощи, решать проблемы в области связи. Кроме того, волонтеры столкнутся с ограниченностью ресурсов и другими реалистичными стрессовыми ситуациями.

Ранее издание Daily Mail опубликовало фото межзвездного объекта 3I/ATLAS. Небесное тело, вероятно, является кометой. С таким утверждением выступил астроном Марк Норрис. На снимках отчетливо видно ледяное ядро.