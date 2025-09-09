НАСА выпустит годовую симуляцию жизни на Марсе: команда окунется в проблемы астронавтов

Американцы продемонстрируют жизнь астронавтов на Марсе. Команда НАСА вскоре запустит соответствующий проект. Его реализуют с использованием моделей и макетов, напечатанных на 3D-принтере. Об этом сказано на сайте НАСА.
Как сказано в материале, проект стартует в октябре. В нем поучаствуют четыре волонтера, которые столкнутся с трудностями, поджидающими астронавтов на Марсе.
Например, команда будет выращивать овощи, решать проблемы в области связи. Кроме того, волонтеры столкнутся с ограниченностью ресурсов и другими реалистичными стрессовыми ситуациями.
