NASA в октябре начнет годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе

В октябре НАСА запустит годовой эксперимент по имитации жизни астронавтов на Марсе, в котором примут участие четыре добровольца. Испытание пройдет в 3D-печатном жилом модуле Mars Dune Alpha площадью около 158 квадратных метров, расположенном в Космическом центре NASA в Хьюстоне, штат Техас.
Участники миссии будут жить и работать в условиях, максимально приближенных к марсианским: с ограниченными ресурсами, задержками связи, изоляцией и ограниченной подвижностью. В программу входят научные исследования, имитация прогулок по поверхности Марса, выращивание овощей и роботизированные операции.
В состав команды вошли летчик-испытатель ВВС США майор Росс Элдер, полковник и медик Космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери, а также технический директор аэрокосмической отрасли Джеймс Спайсер.
Миссия стартует 19 октября и продлится 378 дней — до 31 октября 2026 года. Цель эксперимента — собрать данные о физическом и когнитивном состоянии экипажа в условиях длительной изоляции и ограниченных ресурсов, что поможет подготовиться к реальным полетам на Луну и Марс.
Ранее сообщалось, что NASA намерено выиграть «вторую космическую гонку» полётом на Марс. США планируют миссию с астронавтами на Марс в начале 2030-х годов.