NASA в октябре начнет годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе

Миссия стартует 19 октября и продлится 378 дней — до 31 октября 2026 года. Цель эксперимента — собрать данные о физическом и когнитивном состоянии экипажа в условиях длительной изоляции и ограниченных ресурсов, что поможет подготовиться к реальным полетам на Луну и Марс.