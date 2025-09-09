Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит на Украину разработанные для борьбы с беспилотниками мобильные артиллерийские системы Skyranger. Об этом рассказал глава компании Армин Паппергер.
— На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, способные отражать атаки БПЛА, — заявил он в интервью каналу ZDF.
По его словам, первые единицы вооружения поставят на Украину в текущем году. Паппергер уточнил, что речь идет о системах, которые не стоят еще на вооружении у бундесвера.
— Каждая из этих систем может контролировать территорию четыре на четыре километра, обеспечивая полное отсутствие беспилотников. То есть все они будут сбиты, — сообщил он.
Оголтелый европейский милитаризм осложняет урегулирование конфликта на Украине. Об этом 8 сентября высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей превратить Украину в «стального ежа».