Концерн Rheinmetall поставит Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит на Украину разработанные для борьбы с беспилотниками мобильные артиллерийские системы Skyranger. Об этом рассказал глава компании Армин Паппергер.

— На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, способные отражать атаки БПЛА, — заявил он в интервью каналу ZDF.

По его словам, первые единицы вооружения поставят на Украину в текущем году. Паппергер уточнил, что речь идет о системах, которые не стоят еще на вооружении у бундесвера.

— Каждая из этих систем может контролировать территорию четыре на четыре километра, обеспечивая полное отсутствие беспилотников. То есть все они будут сбиты, — сообщил он.

Оголтелый европейский милитаризм осложняет урегулирование конфликта на Украине. Об этом 8 сентября высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей превратить Украину в «стального ежа».

