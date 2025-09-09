Ричмонд
SN: на заседание по Украине в формате «Рамштайн» приедет генсек НАТО Рютте

По данным телеканала, заседание состоится в Британии 9 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Заседание контактной группы по военным поставкам украинской стороне в формате «Рамштайн» состоится в Лондоне 9 сентября, информирует Sky News.

Телеканал ссылается на информацию от Североатлантического альянса. В НАТО рассказали, что заседании 56 государств примет участие генсек альянса Марк Рютте.

Кроме того, он проведёт несколько двусторонних встреч, касающихся конфликта на Украине.

Два заседания контактной группы состоялись в июне и июле, они были проведены без участия шефа Пентагона Пита Хегсета.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала отсутствие министра обороны Соединённых Штатов.

