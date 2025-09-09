«В руках Господа»: Симоньян вышла на связь после операции

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне рассказала на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали на прошлой неделе. Ей потребовалась срочная операция.
Журналистка вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза.
— Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать, — написала она в Telegram-канале.
На канале «Россия 1» Симоньян появилась с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, который накануне ей вручил патриарх Кирилл. Награда висела на левой стороне ее пиджака. Во время передачи она заявила, что узнала о своем тяжелом недуге и о предстоящей операции.
«Вечерняя Москва» связалась с экспертами, чтобы узнать, о каком недуге может идти речь.