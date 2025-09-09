«В руках Господа»: Симоньян вышла на связь после операции

— Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать, — написала она в Telegram-канале.