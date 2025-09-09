Немецкие силовики провели обыск на судне: экипаж подозревают в сборе разведданных

Сотрудники правоохранительных органов в ФРГ провели обыск на грузовом судне у Кильского канала. Экипаж подозревают в сборе разведывательных данных и пуске БПЛА. Об этом сказано на сайте полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и прокуратуры Фленсбурга.
Как утверждается, члены экипажа использовали беспилотники для съемки военного корабля. Обыск провели 7 сентября. Силовики уточнили, что процесс был необходим, чтобы удостовериться в отсутствии у экипажа намерения провести диверсию.
«Существует подозрение, что 26 августа 2025 года с обыскиваемого судна был запущен дрон, который затем управлялся над военным кораблем с целью разведки и фотографирования», — говорится в сообщении.
Ранее обыски провели в СИЗО № 1 Екатеринбурга. Силовики также заглушили связь на территории объекта. Мероприятия потребовались для обеспечения безопасности. Из охраняемого здания сбежали двое преступников.