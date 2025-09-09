Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон может назначить нового премьер-министра Франции в ближайшие дни

Премьер-министру Франции Байру вынесли вотум недоверия.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра страны, сообщает Елисейский дворец.

«Президент Республики принимает к сведению результаты голосования депутатов. Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. Президент Республики назначит нового премьер-министра в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Напомним, большинство депутатов Нацсобрания Франции выступили «против доверия правительству» после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным СМИ, Байру планирует подать прошение об отставке Макрону во вторник утром.

В материале Agence France-Presse сказано, что Макрон принял к сведению выражение парламентариями недоверия кабмину. Это первый случай в истории Франции, когда премьер-министр отстранён от должности в ходе голосования по вотуму доверия.