Макрон может назначить нового премьер-министра Франции в ближайшие дни

Французский лидер Эммануэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра страны, сообщает Елисейский дворец.
«Президент Республики принимает к сведению результаты голосования депутатов. Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. Президент Республики назначит нового премьер-министра в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Напомним, большинство депутатов Нацсобрания Франции выступили «против доверия правительству» после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным СМИ, Байру планирует подать прошение об отставке Макрону во вторник утром.
В материале Agence France-Presse сказано, что Макрон принял к сведению выражение парламентариями недоверия кабмину. Это первый случай в истории Франции, когда премьер-министр отстранён от должности в ходе голосования по вотуму доверия.