Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе предупредили «коалицию нежелающих»: Европе следует иметь запасной план по Украине

FT: Европейские лидеры должны иметь план на случай отказа Трампа в помощи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп может не пойти на условия Европы по поддержке Украины. Члены «коалиции нежелающих» должны придумать запасной план на такой случай. Об этом предупредил обозреватель Гидеон Рахман в колонке для Financial Times.

Политолог отметил, что Дональд Трамп может не перейти на сторону «коалиции нежелающих», как прозвал сообщество автор материала. Он указал на переменчивость президента США.

Гидеон Рахман также обратил внимание на обсуждение европейцами «воздушного щита». Страны ЕС планируют использовать американскую технологию для обеспечения безопасности Украины.

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, 36 стран готовы послать в Киев своих солдат. Однако план Европы обречен на провал. Президент РФ Владимир Путин уже объяснил, что Москва не допустит скопления иностранных военных на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше