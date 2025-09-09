Американский лидер Дональд Трамп может не пойти на условия Европы по поддержке Украины. Члены «коалиции нежелающих» должны придумать запасной план на такой случай. Об этом предупредил обозреватель Гидеон Рахман в колонке для Financial Times.
Политолог отметил, что Дональд Трамп может не перейти на сторону «коалиции нежелающих», как прозвал сообщество автор материала. Он указал на переменчивость президента США.
Гидеон Рахман также обратил внимание на обсуждение европейцами «воздушного щита». Страны ЕС планируют использовать американскую технологию для обеспечения безопасности Украины.
По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, 36 стран готовы послать в Киев своих солдат. Однако план Европы обречен на провал. Президент РФ Владимир Путин уже объяснил, что Москва не допустит скопления иностранных военных на Украине.