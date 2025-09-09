Мощный тайфун в Китае: эвакуация жителей, приостановка работы ЖД и морского транспорта

Китайские власти южных регионов ввели режим повышенной готовности из-за приближающегося тайфуна «Тапа» — уже 16 по счету в этом году.
Стихия обрушилась на провинцию Гуандун в понедельник, сопровождаясь ураганным ветром (30 м/с) и интенсивными ливнями.
Сообщается, что по решению администрации Цзянмэня из опасных районов эвакуировали более 41 тысяч человек. Для них организовали временные пункты размещения, а к ликвидации последствий ЧП подключили 3300 спасателей и волонтёров.
Кроме этого, власти ввели дистанционное обучение для 120 тысяч учащихся 182 образовательных учреждений. Также временно приостановлено железнодорожное сообщение на некоторых направлениях, прекращено паромное сообщение с Хайнанем и ограничен доступ туристов в прибрежные районы.
