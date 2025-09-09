Ричмонд
«Вышла из наркоза и грызу шоколадку»: Маргарите Симоньян провели операцию

Маргарита Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем. Спустя день журналистке провели операцию. О текущем состоянии Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале.

Она оповестила ночью 9 сентября, что отошла от наркоза. Главред RT подчеркнула, что пока не может печатать сообщения с привычной скоростью. Она также поблагодарила неравнодушных за молитвы и переживания.

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа», — отметила Маргарита Симоньян.

Журналистка сообщила, что болезнь выявили за неделю до ее эфира на «России 1». Она подчеркнула, что боялась делиться известиями с аудиторией, но решила быть честной перед зрителями и читателями. Она рассказала о недуге в личном канале, чтобы избежать слухов.

Редакция «Комсомолки» желает Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления!

