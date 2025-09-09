Китай запустил с моря ракету Jielong-3 с 11 спутниками для Geely Automotive

Jielong-3 разработана Первым научно-исследовательским институтом CASC. Это четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 метр в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на орбиту (500 км) до 1,5 тонны полезного груза. Носители этого типа, используемые с декабря 2022 года, выполнили 7-ю миссию (3-ю в 2025 году). Предыдущий запуск был успешно осуществлен ровно месяц назад — 9 августа.