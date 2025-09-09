Симоньян перенесла операцию из-за тяжелой болезни

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. …Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — написала она.
Ранее Симоньян сообщила, что врачи у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. О какой именно болезни шла речь, она не уточнила.
