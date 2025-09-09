Ричмонд
Симоньян перенесла операцию из-за тяжелой болезни

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию на левую сторону груди. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. …Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — написала она.

Ранее Симоньян сообщила, что врачи у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. О какой именно болезни шла речь, она не уточнила.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
