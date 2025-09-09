Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 сентября 2025

Погода в Иркутске 9 сентября 2025 года обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +18…+20 градусов, температура ночью +3…+5, в пригородной зоне до −1. Ветер юго-восточный 6−11 м/с.
Погода в Иркутске 9 сентября 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром в отдельных районах туманы, ветер юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье ночью столбик термометра опустится до +2…+7, при прояснении до −3 градусов, заморозки, днем +16…+21, однако если будет облачно, то +9…+14. Вот что обещает погода в Иркутске 9 сентября 2025.