Новосибирцам объяснили, как спецслужбы следят в сети и какие мессенджеры считаются самыми безопасными

После слухов о «краже данных» новым мессенджером Max у пользователей возникли вопросы о цифровой безопасности.

После слухов о «краже данных» новым мессенджером Max у пользователей возникли вопросы о цифровой безопасности. Инвестор и основатель соцсети «БАЗАР» Владислав Никонов рассказал, как работает слежка в интернете, как защитить личные данные и какие приложения заслуживают доверия.

Многие пользователи ошибочно полагают, что каждое их сообщение кто-то читает вручную. Однако, по словам Владислава Никонова, первичная обработка данных в интернете осуществляется алгоритмами: они отслеживают ключевые слова, ссылки и аномалии в поведении, пишет BFM-Новосибирск.

Уже после этого возможна проверка человеком — если алгоритмы выявляют подозрительные сигналы.

«Важно понимать, что подобные методы регулируются законами и контролируются соответствующими органами. Незаконное вмешательство в частную жизнь карается законом», — отметил эксперт.

Чтобы защитить свои данные, Никонов советует использовать двухфакторную аутентификацию, разные пароли для сервисов, обновлять ПО, работать с антивирусами и фильтровать фишинговые атаки. Он подчеркнул: кибербезопасность — это не разовая мера, а ежедневная привычка, которая снижает риски.

Отдельно специалист остановился на так называемом сервисе «Глаз Бога», который объединяет данные из утечек, открытых источников и теневых баз.

«Опасность в том, что разрозненные цифровые следы собираются в единую базу и могут быть использованы для давления или мошенничества», — пояснил он.

Среди наиболее надежных мессенджеров эксперт назвал Signal, а также альтернативы Threema и Session. «Однако ни одно приложение не даст полной гарантии, если сам пользователь пренебрегает цифровой гигиеной», — подчеркнул Никонов.