Новосибирцам объяснили, как спецслужбы следят в сети и какие мессенджеры считаются самыми безопасными

Чтобы защитить свои данные, Никонов советует использовать двухфакторную аутентификацию, разные пароли для сервисов, обновлять ПО, работать с антивирусами и фильтровать фишинговые атаки. Он подчеркнул: кибербезопасность — это не разовая мера, а ежедневная привычка, которая снижает риски.