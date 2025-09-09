Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первоначальные исследования вакцин от ВИЧ в России завершены: испытания на животных прошли успешно

Испытания вакцин’КомбиМаб-1«и “КомбиМаб-2” от ВИЧ в России прошли успешно.

Источник: Комсомольская правда

В России завершились испытания вакцины «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2». Исследования показали, что препараты успешно подавили репликацию ВИЧ у подопытных животных. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, пишет ТАСС.

Подчеркивается, что ученые планируют начать клинические исследования обоих препаратов одновременно. Это связано с риском доминации ВИЧ над одной вакциной. Для полной защиты организма разработали препарат «КомбиМаб-2». Его доклинические исследования завершатся в 2026 году.

«На сегодняшний день завершены исследования протективных свойств препаратов “КомбиМаб-1” и “КомбиМаб-2” на модели гуманизированных животных, инфицированных ВИЧ. Показано, что оба препарата эффективно подавляют репликацию ВИЧ у животных и защищают популяцию CD4+ лимфоцитов на протяжении всего периода наблюдения», — поделились в ФМБА.

Кроме того, доклинические исследования выявили безопасность и эффективность применения российской вакцины от рака. Препарат готов к использованию.