Первоначальные исследования вакцин от ВИЧ в России завершены: испытания на животных прошли успешно

В России завершились испытания вакцины «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2». Исследования показали, что препараты успешно подавили репликацию ВИЧ у подопытных животных. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, пишет ТАСС.
Подчеркивается, что ученые планируют начать клинические исследования обоих препаратов одновременно. Это связано с риском доминации ВИЧ над одной вакциной. Для полной защиты организма разработали препарат «КомбиМаб-2». Его доклинические исследования завершатся в 2026 году.
«На сегодняшний день завершены исследования протективных свойств препаратов “КомбиМаб-1” и “КомбиМаб-2” на модели гуманизированных животных, инфицированных ВИЧ. Показано, что оба препарата эффективно подавляют репликацию ВИЧ у животных и защищают популяцию CD4+ лимфоцитов на протяжении всего периода наблюдения», — поделились в ФМБА.
Кроме того, доклинические исследования выявили безопасность и эффективность применения российской вакцины от рака. Препарат готов к использованию.