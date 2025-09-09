Первоначальные исследования вакцин от ВИЧ в России завершены: испытания на животных прошли успешно

«На сегодняшний день завершены исследования протективных свойств препаратов “КомбиМаб-1” и “КомбиМаб-2” на модели гуманизированных животных, инфицированных ВИЧ. Показано, что оба препарата эффективно подавляют репликацию ВИЧ у животных и защищают популяцию CD4+ лимфоцитов на протяжении всего периода наблюдения», — поделились в ФМБА.