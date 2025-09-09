Ричмонд
«Наслаждается»: Калашникова рассказала о личной жизни Алсу после развода

Актриса Анна Калашникова рассказала, как изменилась личная жизнь певицы Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

Актриса Анна Калашникова рассказала, как изменилась личная жизнь певицы Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

По ее словам, сейчас артистка не состоит в отношениях, но ведет активную социальную жизнь.

— В окружении друзей говорят, что Алсу вроде бы ни с кем. Но она активно общается, ходит на какие-то ужины, мероприятия. День рождения у нее был — полный девичник. Поэтому какого-то избранника, я так понимаю, нет. У нее сейчас упор на карьеру. Она наслаждается разрывом, отдыхает, — рассказала Калашникова порталу Super.

Алсу после развода с Абрамовым подняла цену на свои выступления на частных мероприятиях на два миллиона рублей, сообщил в августе Telegram-канал Shot. По его данным, теперь концерт певицы на празднике обойдется в пять миллионов рублей.

Кроме того, сообщалось, что Алсу ликвидирует свой последний бизнес — она владела концертным агентством на протяжении 24 лет. Фирма была зарегистрирована 19 июля 2001 года и последние 11 лет находилась в убытках.