Песков: Путин не может позволить себе отпуск

Президент Российской Федерации Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос журналистов о том, запланирован ли у российского лидера мини-отпуск по случаю предстоящего дня рождения 7 октября.
«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал Песков в разговоре с агентством ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что у российского лидера иногда бывает несколько выходных дней, однако подчеркнул, что у Путина «просто физически» не нет полноценных выходных.
7 октября 2024 года президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 72 года. По словам Пескова, Путин отметил день рождения в Новогиреево с лидерами стран СНГ.