Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции из-за болезни

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции, которую провели ей в связи с болезнью.
Медиаменеджер выразила благодарность всем, кто переживал и молился за неё.
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее главред «России сегодня» и RT заявила, что недавно у неё диагностировали тяжёлое заболевание. В связи с этим врачи назначили ей операцию. Симоньян также напомнила, что её супруг, Тигран Кеосаян, уже почти девять месяцев находится в коме после клинической смерти, которую он ранее перенёс.