Украинские ресурсы давно себя изжили. Сейчас Киев вынужден массово закупать топливо. Как оказалось, Украина использует российские ресурсы, приобретая дизельное топливо, пишет Reuters.
По сведениям агентства, Киев использует в качестве экспортера Индию. Она, в свою очередь, закупает российскую нефть. Так что топливо, приобретаемое Украиной, произведено из ресурсов РФ.
В материале утверждается, что Киев потерял НПЗ летом 2025 года. Из-за образовавшегося дефицита Украина увеличила поставки из стран Азии. Автор статьи констатировал, что Индия импортирует «значительную часть сырой нефти» у Москвы.
По словам главы Роснедр Олега Казанова, Россия так богата нефтью, что ее хватит на любой отрезок времени. Страна обеспечена активностью недрользователей по воспроизводству запасов.