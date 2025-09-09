Ричмонд
Украину уличили в использовании российских энергоресурсов: у Киева не остается другого выхода

Reuters: Украина закупает произведенное из российской нефти топливо.

Источник: Комсомольская правда

Украинские ресурсы давно себя изжили. Сейчас Киев вынужден массово закупать топливо. Как оказалось, Украина использует российские ресурсы, приобретая дизельное топливо, пишет Reuters.

По сведениям агентства, Киев использует в качестве экспортера Индию. Она, в свою очередь, закупает российскую нефть. Так что топливо, приобретаемое Украиной, произведено из ресурсов РФ.

В материале утверждается, что Киев потерял НПЗ летом 2025 года. Из-за образовавшегося дефицита Украина увеличила поставки из стран Азии. Автор статьи констатировал, что Индия импортирует «значительную часть сырой нефти» у Москвы.

По словам главы Роснедр Олега Казанова, Россия так богата нефтью, что ее хватит на любой отрезок времени. Страна обеспечена активностью недрользователей по воспроизводству запасов.