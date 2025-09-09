Польша все в большей степени отворачивается от Украины, уделяя внимание своей безопасности. Об этом написало британское издание Unherd.
— Президенту Польши Каролю Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать такие разногласия и ставить Украину на место, потому что это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который через два года пойдет голосовать на парламентских выборах. Но смена взглядов поляков на членство Киева в Североатлантическом альянсе обусловлена не только партийной принадлежностью — сказывается инстинкт самосохранения, как и у других стран на восточном фланге НАТО, от Эстонии до Румынии, — сказано в статье.
Авторы материалы отметили, что все больше граждан Польши перестают воспринимать поддержку Украины в качестве прямого вклада в оборону самой республики.
Украина должна остаться в границах, которые сможет защищать, высказался 5 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, в подобных границах Киев сможет сохранить возможность интеграции с Западом.
Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе Радослав Сикорский.