СМИ: Польша вскоре окончательно отвернется от Украины

— Президенту Польши Каролю Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать такие разногласия и ставить Украину на место, потому что это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который через два года пойдет голосовать на парламентских выборах. Но смена взглядов поляков на членство Киева в Североатлантическом альянсе обусловлена не только партийной принадлежностью — сказывается инстинкт самосохранения, как и у других стран на восточном фланге НАТО, от Эстонии до Румынии, — сказано в статье.