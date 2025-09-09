В Новосибирске суд взыскал с эзотерика Ясносвета 60 млн рублей

Суд признал ничтожным фиктивный договор займа, заключённый Ясносветом с аффилированным лицом. С его помощью он пытался обойти закон и вывести средства со своего счёта. Банки, заметив многочисленные переводы, заблокировали счёт и потребовали подтверждения законности поступлений. Попытка инсценировать несуществующий долг была расценена судом как попытка легализации средств, после чего все деньги были взысканы в доход государства. Апелляция оставила решение без изменений.