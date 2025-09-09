Ричмонд
В Новосибирске суд взыскал с эзотерика Ясносвета 60 млн рублей

Суд признал незаконными доходы эзотерика Павла Ясносвета от духовных практик и обязал его перечислить 60 миллионов рублей в доход государства.

Новосибирским областным судом поддержана позиция прокурора области Александра Бучмана о признании незаконными доходы эзотерика Павла Ясносвета от духовных практик, его обязали перечислить 60 миллионов рублей в доход государства.

Центральный районный суд Новосибирска постановил взыскать с эзотерика Павла Ясносвета 60 миллионов рублей, которые он получил от проведения практик по духовному росту, сообщает региональная прокуратура.

Суд признал ничтожным фиктивный договор займа, заключённый Ясносветом с аффилированным лицом. С его помощью он пытался обойти закон и вывести средства со своего счёта. Банки, заметив многочисленные переводы, заблокировали счёт и потребовали подтверждения законности поступлений. Попытка инсценировать несуществующий долг была расценена судом как попытка легализации средств, после чего все деньги были взысканы в доход государства. Апелляция оставила решение без изменений.

Отметим, что Павел Ясносвет ранее оказался в центре скандала: в августе 2023 года в мастерской по ремонту изделий премиум-класса на улице Советской он и его спутник конфликтовали с администрацией.

Причиной стала необходимость заполнить анкету для договора-квитанции. В ходе конфликта один из мужчин произнёс проклятие в адрес сотрудницы, а другой оставил ей записку с угрозами. После инцидента работнице потребовалась психологическая помощь, а на мастерскую начали поступать жалобы от клиентов.