Россиянам обозначили, сколько длится предпраздничный рабочий день

Россияне в предпраздничный день трудятся по иному режиму. Количество времени, проведенного на работе, должно быть сокращено на час. Об этом напомнил Роструд, пишет РИА Новости.
В официальном письме сказано, что продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на час вне зависимости от длительности смены. За переработку сотруднику должна быть назначена компенсация.
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — утвердили в Роструде.
Россиянам также рассказали, что даже неработающие граждане могут получать пенсию. Все жители страны получают выплаты по старости.