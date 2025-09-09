Ричмонд
В России предложили награждать работников за семейные ценности: подробности

В Госдуме хотят ввести конкурс на лучшего семейного работодателя.

Источник: Комсомольская правда

Первый замглавы партии СРЗП Яна Лантратова предложила премьер-министру учредить всероссийский конкурс «Лучший семейный работодатель» для поощрения компаний, внедряющих практики поддержки работников с детьми и продвижение семейных ценностей. С соответствующим письмом она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Поддержка семей должна стать естественной и очевидной практикой для крупного бизнеса России, обладающего достаточными ресурсами и влиянием для реализации таких инициатив», — сказала парламентарий.

Лантратова убеждена, что организации должны активно содействовать тому, чтобы «семейная жизнь и родительство стали престижным, уважаемым и выгодным жизненным выбором» в современной России.

Как уточнила парламентарий, в рамках конкурсной программы предполагается организация демонстрации наиболее успешных кейсов, площадки для обмена опытом, а также проведение экспертных встреч с участием многодетных семей и представителей делового сообщества.

