В России предложили награждать работников за семейные ценности: подробности

Первый замглавы партии СРЗП Яна Лантратова предложила премьер-министру учредить всероссийский конкурс «Лучший семейный работодатель» для поощрения компаний, внедряющих практики поддержки работников с детьми и продвижение семейных ценностей. С соответствующим письмом она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении ТАСС.