Магнитная буря 9 сентября 2025 года: шоковый шторм набирает скорость — облако плазмы несёт новую волну геомагнитных ударов

Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН), 9 сентября 2025 года на Земле предсказываются изменения в геомагнитной обстановке.
Ученые сообщили, что утро этого дня начнется с умеренно-возмущенного состояния магнитного поля, которое будет оценено в 4 балла по шкале Kp из 9 возможных. Это состояние относится к категории «возбужденной магнитосферы». В первой половине дня ожидаются небольшие колебания магнитного поля, вызванные влиянием солнечного ветра.
К полудню прогнозируется достижение пика возмущения на уровне Kp=4. После обеда интенсивность возмущений начнет снижаться, и к концу дня магнитосфера вернется к спокойному состоянию с показателем Kp менее 3.
На основе этих прогнозов во вторник будет наблюдаться преимущественно слабый уровень геомагнитных возмущений, который считается безопасным для большинства людей на Земле. Тем не менее, некоторые группы населения могут испытывать дискомфорт, подытожили специалисты.