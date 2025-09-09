Депутат Госдумы Нилов назвал даты индексации пенсий в 2026 году

Индексацию страховой пенсии произведут в следующем году. Она пройдет с 1 февраля, а потом с 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, второй перерасчет должен быть уже выше инфляции.
— В следующем году планируется 1 февраля индексация страховой пенсии на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Соцфонда, — цитирует парламентария ТАСС.
Индексация коснется и других социальных выплат, добавил Нилов. Размер апрельской индексации должен быть выше показателя фактической инфляции. Ее проведут и для работающих пенсионеров, рассказал депутат.
Осенью этого года прибавку к пенсионным выплатам получат военные пенсионеры и инвалиды. Об сообщила член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что изменения коснутся вышеуказанных категорий граждан уже 1 октября. По ее словам, сначала планировалось прибавить к выплатам 4,5 процента, но рост инфляции побудил сойтись на увеличении на 7,6 процента.