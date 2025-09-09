Депутат Госдумы Нилов назвал даты индексации пенсий в 2026 году

Осенью этого года прибавку к пенсионным выплатам получат военные пенсионеры и инвалиды. Об сообщила член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что изменения коснутся вышеуказанных категорий граждан уже 1 октября. По ее словам, сначала планировалось прибавить к выплатам 4,5 процента, но рост инфляции побудил сойтись на увеличении на 7,6 процента.