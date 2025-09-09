Ричмонд
Аэропорт Сочи временно прекратил работу

Аэропорт Сочи в ночь на 9 сентября ограничил прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная гавань Сочи временно работает в ограниченном режиме. Меры действуют с 02:38 по Москве. Такую информацию сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов введены также в аэропорту Тамбова. Они действуют уже более 1,5 часа. Меры призваны обезопасить перелеты.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредили в Росавиации.

Ранее на прием и выпуск рейсов ограничивали воздушные гавани Саратова и Калуги. Сейчас меры действуют в двух аэропортах страны.

В ночь на 7 сентября над Краснодарским краем уничтожили 21 беспилотник ВСУ. Кроме того, четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря. Всего над областями РФ ликвидировано 69 дронов.

