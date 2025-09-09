Аэропорт Сочи временно прекратил работу

Воздушная гавань Сочи временно работает в ограниченном режиме. Меры действуют с 02:38 по Москве. Такую информацию сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения на прием и отправку воздушных судов введены также в аэропорту Тамбова. Они действуют уже более 1,5 часа. Меры призваны обезопасить перелеты.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредили в Росавиации.
Ранее на прием и выпуск рейсов ограничивали воздушные гавани Саратова и Калуги. Сейчас меры действуют в двух аэропортах страны.
В ночь на 7 сентября над Краснодарским краем уничтожили 21 беспилотник ВСУ. Кроме того, четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря. Всего над областями РФ ликвидировано 69 дронов.