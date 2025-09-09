Ричмонд
Боуз: если Зеленский останется в Киеве, земли Украины уйдут соседям

Журналист уточнил, что речь идёт о Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и РФ.

Источник: Аргументы и факты

Если Зеленский останется в Киеве, продолжая портить отношения с соседями Украины, то её земли могут перейти к соседним странам, заявил Чей Боуз.

Он уточнил, что речь идёт о Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и РФ. По словам Боуза, польская сторона Польша Львов, Ивано-Франковск, Ровно, Луцк и Тернополь, Венгрии и Словакии достанется Закарпатье, а Черновцы и Буджак станут румынскими.

«Остальное возвращается в Россию», — подчеркнул журналист из Ирландии в своём блоге в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что Боуз высмеял высказывание Зеленского, заявившего, что «победой» станет отсутствие полного контроля РФ над Украиной.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.