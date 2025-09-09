Ким Чен Ын наблюдал за ходом испытаний твердотопливного двигателя КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 сентября наблюдал за ходом испытаний твердотопливного двигателя большой тяги, разработанного северокорейскими специалистами, сообщила радиостанция «Голос Кореи».
«Восьмого сентября ракетное управление КНДР провело статическое огневое испытание твердотопливного двигателя с использованием композиционного материала из углеродного волокна», — уточнили журналисты.
Напомним, 2 сентября стало известно, что в Корейской Народно-Демократической Республике разработали твердотопливный двигатель большой тяги, который планируется применять для межконтинентальной ракеты «Хвасон-19» и межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения «Хвасон-20». Его созданием занимался НИИ комплексного центра по исследованию химматериалов при главном управлении ракетостроения КНДР.