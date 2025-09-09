Росавиация: в аэропорту Сочи установили временные ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Сочи, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, в ночь 3 сентября временные ограничения на выпуск и приём самолётов были установлены в аэропорту Геленджика.
Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс.