Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай запустил ракету Jielong-3 с 11 спутниками для Geely Automotive

Китай с моря запустил ракету Jielong-3, спутники будет использовать автопроизводитель Geely.

Источник: Комсомольская правда

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выводе на орбиту одиннадцати спутников Geely с использованием коммерческой ракеты-носителя Jielong-3. Оператором запуска выступила компания China Rocket.

Старт состоялся 9 сентября в 22:48 МСК с морской платформы у берегов Жичжао — провинция Шаньдун — в Желтом море.

Спутники будет использовать китайский автопроизводитель Geely. Это уже пятая группировка компании, которая займется тестированием беспилотного вождения и связи между автомобилями, а также наблюдением за океаном.

Уточняется, что Jielong-3, созданная Первым научно-исследовательским институтом CASC, представляет собой 31-метровую четырехступенчатую ракету на твердом топливе с обтекателем 3,35 м в диаметре. Ракета способна выводить до 1,5 тонн полезного груза на околоземную орбиту высотой 500 километров.

Ранее стало известно, что 11 сентября самарская ракета «Союз-2.1а» будет запущена на МКС.