Китай запустил ракету Jielong-3 с 11 спутниками для Geely Automotive

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выводе на орбиту одиннадцати спутников Geely с использованием коммерческой ракеты-носителя Jielong-3. Оператором запуска выступила компания China Rocket.
Старт состоялся 9 сентября в 22:48 МСК с морской платформы у берегов Жичжао — провинция Шаньдун — в Желтом море.
Спутники будет использовать китайский автопроизводитель Geely. Это уже пятая группировка компании, которая займется тестированием беспилотного вождения и связи между автомобилями, а также наблюдением за океаном.
Уточняется, что Jielong-3, созданная Первым научно-исследовательским институтом CASC, представляет собой 31-метровую четырехступенчатую ракету на твердом топливе с обтекателем 3,35 м в диаметре. Ракета способна выводить до 1,5 тонн полезного груза на околоземную орбиту высотой 500 километров.
